В Карелии бесследно исчез мужчина с татуировкой в виде дерева на руке (ФОТО)

Житель Сортавалы 23 декабря прошлого года вышел из дома и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Сортавальского района разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Глеба С. Молодой человек ушел из дома в Сортавале на улице Дорожной в ночь на 23 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. На внутренней стороне предплечья правой руки имеется татуировка – рисунок, изображающий дерево.

Пропавший не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет, предположительно: шапка черная вязаная, зимняя толстовка с капюшоном темно-коричневого или темно-зеленого цвета, спереди на куртке надпись большими английскими буквами, джинсы черного цвета, кроссовки также черные с подошвой ярко зеленого цвета.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 23 декабря или позднее, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(81430) 4-41-50 или 02 (с мобильного – 102).