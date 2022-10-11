Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Сортавальской больнице Карелии под елочку

Он станет третьим специализированным амбулаторным онкоцентром в республике, созданным по национальному проекту «Здравоохранение». Условия для приема пациентов в новом подразделении Сортавальской больницы оценил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

До Нового года в Сортавальской центральной районной больнице начнет работу центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет обслуживать жителей Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского районов, а также поселков Леппясюрья и Райконкоски Суоярвского района. Открытие центра позволит пациентам, столкнувшимся с онкозаболеваниями, получать необходимую помощь, не обращаясь в Петрозаводск.

Центр разместился на базе больницы, в отремонтированных и переоборудованных помещениях бывшей поликлиники. Здесь планируется прием врача — онколога, будут работать процедурный кабинет, кабинет узи и эндоскопический. Также откроется отделение реабилитации с двумя палатами. Для удобства пациентов в центр оборудован отдельный вход с улицы. Для маломобильных жителей предусмотрен лифт.

«Раньше наши пациенты наблюдались у онколога в общей поликлинике. Теперь они будут получать отдельное обследование и наблюдение в центре. Планируется проведение химиотерапии, и нашим жителям не придется ездить на эти процедуры в Петрозаводск», — рассказала старшая медсестра центра Ирина Яковенко.

Глава Карелии Артур Парфенчиков позитивно оценил условия в новом подразделении.

«Мы осуществили наши давние планы по открытию в Сортавальской больнице центра амбулаторной онкопомощи. В этот объект вложены большие средства, и все организовано на современном уровне. Специалисты подготовлены, будем закупать сюда дополнительное оборудование. Работа центра направлена, прежде всего, на раннюю диагностику тяжелого заболевания, что существенно повышает шансы пациента на выздоровление», — рассказал руководитель региона.

Аналогичные амбулаторные онкоцентры в Костомукше и Сегеже уже доказали свою эффективность: тысячи людей получили помощь, улучшилась выявляемость заболеваний на ранних стадиях.