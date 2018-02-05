В Сортавале отреставрируют историческое здание банка начала ХХ века

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Почта России планирует в 2018 году начать работы по реставрации исторического здания бывшего Объединенного банка северных стран 1913 года постройки, в котором сейчас располагается Сортавальский почтамт.
В настоящее время ведется подготовка закупочной документации на разработку проекта, которая завершится в конце текущего месяца, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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