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Новости. Спорт
18:40, 22 Февраля 2019
фото: gov.karelia.ru

В Сортавале стартовали соревнования по конькобежному спорту на Кубок главы Карелии

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В рамках международного фестиваль "Зимний Драйв в Карелии" 22 февраля в Сортавале стартовали Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту "Karelian Ice Marathon 2019" на Кубок главы республики, сообщили в Минспорта Карелии.

Участие в стартах приняли 63 спортсмена из Сортавалы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманской области.

Программой были предусмотрены состязания среди мужчин 18-35 лет на дистанции 10 км, среди женщин и ветеранов от 36 лет и старше, которые преодолеют 5 км, среди юношей и девушек 15-17 лет на дистанции 3 км. Для детей и всех желающих была предусмотрена дистанция в 2,5 км.

Победители во всех возрастных группах получили кубки, медали и дипломы Минспорта Карелии. Обладателями главных наград стали мастер спорта, воспитанник сортавальской спортивной школы, представитель Санкт-Петербурга Денис Литвинов и спортсменка из Петрозаводска Ульяна Буравова. Они отмечены специальными призами главы Республики Карелия.

Торжественное открытие фестиваля состоялось сегодня на льду озера Айранне, расположенного в парке Ваккосалми. После красочного спортивного парада был дан старт самому продолжительному мероприятию фестиваля – Марафону "25 часов на льду". За 25 часов от старта в 15:00 22 февраля до финиша в 16:00 23 февраля гонщики должны преодолеть максимальное количество кругов по льду озера Айранне.

Организаторы отмечают, что автомобильный марафон – это борьба на пределе возможностей – понимание своих сильных и слабых сторон, вера в товарищей и в технику.

В 2019 году для участия в марафоне заявлено около 20 команд – всего более 80 участников. На соревнования приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга и Петрозаводска.
Финиш марафона состоится 23 февраля в 16.00. В 17.00 победители получат заслуженные награды.

Также в программе фестиваля множество развлечений для зрителей – мастер-классы с собаками породы хаски, музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши призов.

Отдельным пунктом программы станет концерт группы Gipsy Mundo Nuevo, который пройдет 22 февраля в Большом зале музыкальной школы в 19.00.

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