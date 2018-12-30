В Сортавале загорелся жилой дом

В Карелии накануне загорелся жилой дом в городе Сортавала.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 29 декабря в 15 часов 24 минуты пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Сортавала, ул. Карельская, д. 56.

Пожар удалось ликвидировать в 15.40. О пострадавших не сообщается.