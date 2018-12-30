В Сортавале загорелся жилой дом

Новости по теме
Загрузка...
В Карелии накануне загорелся жилой дом в городе Сортавала.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 29 декабря в 15 часов 24 минуты пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Сортавала, ул. Карельская, д. 56.
Пожар удалось ликвидировать в 15.40. О пострадавших не сообщается.
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
26.12.2018, 21:30
28.12.2018, 17:07
25.12.2018, 08:00
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
Сегодня 06:08
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии