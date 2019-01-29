В Сортавальском районе Карелии не могут выбрать мусорного оператора

Нового оператора по вывозу твердых коммунальных отходов в Сортавальском районе определят 1 февраля.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, нынешний аукцион по отбору оператора в Сортавальском районе уже третий по счету (предыдущие два не состоялись из-за отсутствия участников).

На сегодняшний день заявки для участия в конкурсе подали две компании. Победитель определится в ходе торгов и с середины февраля приступит к исполнению своих обязанностей. Аукцион пройдет 1 февраля, а к обязанностям по транспортированию ТКО оператор приступит не ранее середины февраля.

В настоящее время мусор в Сортавальском районе вывозит оператор ООО "Спецтранс", с которым у регионального оператора "Автоспецтранс" до 31 января 2019 года заключено дополнительное соглашение. Далее "Спецтранс" не планирует свою совместную работу с регоператором.