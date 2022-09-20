В соседнем с Карелией регионе отменили Новый год

В Ленинградской области будут отменены все массовые мероприятия, включая новогодние корпоративы, за организацию которых отвечали власти региона.

Как сообщили в сетевом издании «47news», в Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко отменяются все массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы, за организацию которых отвечали власти региона. Об этом говорится в официальном телеграм-канале губернатора региона.

Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.

Александр Дрозденко распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

Напомним, что еще вчера, 6 октября, управление делами правительства Ленобласти намеревалось заказать на 2023 год организацию кофе-брейков и фуршетов, причём, с алкоголем — шампанским, вином, водкой и коньяком. Из бюджета на это потратят 6 миллионов рублей. Вечером того же дня закупку отменили.