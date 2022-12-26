В соседнем с Карелией регионе пьяный водитель ездил по городу с трупом сбитого им человека

В Санкт-Петербурге пьяный инженер-конструктор взял каршеринг, сбил человека, проехал с трупом на крыше и разбитым стеклом через город, а затем припарковал машину и пошел спать.

По отношении виновника смертельного ДТП в Василеостровском районе Петербурга избрана мера пресечения. Он заключён под стражу. Об этом сообщила «Фонтанка» соссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

Как уже писала «Фонтанка», инцидент произошёл ночью 24 декабря. Каршеринговый «КИА Рио» с мертвецом на крыше горожане заметили на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы. А само ДТП, по данным «Дорожного инспектора», случилось на улице Кораблестроителей, 30. С «грузом 200» пользователь каршеринга прокатился от Кораблестроителей до Мичманской через Морской порт, затем оставил машину и пошёл спать.