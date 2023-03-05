В Социальном фонде Карелии рассказали о мошенниках

В региональном отделении Соцфонда РФ рассказали, как действовать, чтобы не попасться на уловки мошенников.

В отделении Социального фонда РФ по Карелии предупредили о мошенниках.



«Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее пин-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники», - говорится в сообщении фонда.



Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда они сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий.



«Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение, - говорится в сообщении. - Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам».