В соцсети "ВКонтакте" появилась группа сторонников детского сада в "Каменном бору" в Петрозаводске

Петрозаводчане, выступающие за строительство детского сада в районе Ключевского карьера, намерены высказать свою позицию на встрече, посвященной ситуации вокруг возведения нового дошкольного учреждения.

Напомним, завтра, 6 марта, администрация Петрозаводска совместно с правительством Карелии проведет в школе №3 встречу с активными горожанами по вопросу строительства детского сада на Ключевой. На встречу планируют прийти сторонники строительства объекта, которые организовали группу #ЯМыДетскийсад в социальной сети "ВКонтакте". Они хотят высказать свою позицию тем, кто сегодня блокируют строительные работы.

Напомним, Ключевая – это один из развивающихся районов города, где требуется строительство новых детских учреждений. Сегодня очереди в детский сад ждут более 750 юных жителей микрорайона.

Встреча состоится 6 марта в 15.00.

Все желающие приглашаются на мероприятие.