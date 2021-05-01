Когда россияне могут получать две пенсии одновременно, объяснили в Совете Федерации

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова назвала случаи для получения двух пенсий одновременно.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Парламентскую газету».

По словам Елены Бибиковой, такая возможность существует у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.

«В некоторых случаях две пенсии - военную и по старости - могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», - пояснила эксперт.

Также она отметила, что такое же правило распространяется на силовиков, заработавшие пенсию по выслуге лет, успевшие выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж - в 2021 году это двенадцать лет.

При этом представитель Совфеда напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей - фиксированной и страховой. Эксперт подчеркнула, что в таком случае полагается лишь страховая часть.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 9 мая. Согласно информации ПФР, 33,2 тысячи ветеранов, проживающих на территории России и Прибалтики, смогут получить данные выплаты. Отмечается, что эти средства придут участникам и инвалидам ВОВ вместе с пенсией.