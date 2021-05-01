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Когда россияне могут получать две пенсии одновременно, объяснили в Совете Федерации

Новости. Общество
19:40, 02 Мая 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова назвала случаи для получения двух пенсий одновременно.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Парламентскую газету».

По словам Елены Бибиковой, такая возможность существует у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.

«В некоторых случаях две пенсии - военную и по старости - могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», -  пояснила эксперт.

Также она отметила, что такое же правило распространяется на силовиков, заработавшие пенсию по выслуге лет, успевшие выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж - в 2021 году это двенадцать лет.

При этом представитель Совфеда напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей - фиксированной и страховой. Эксперт подчеркнула, что в таком случае полагается лишь страховая часть.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 9 мая. Согласно информации ПФР, 33,2 тысячи ветеранов, проживающих на территории России и Прибалтики, смогут получить данные выплаты. Отмечается, что эти средства придут участникам и инвалидам ВОВ вместе с пенсией.

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