В среду на районы Карелии опустится туман, пройдет дождь

О погоде на 14 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 ноября ожидается облачная погода. Пройдет небольшой дождь, морось. Утром и днем возможен туман, ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный ночью умеренный, днем слабый.

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем температура поднимется до +4.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем пройдет небольшой дождь.

На республику опустится туман, будет слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный ночью умеренный, днем слабый.

Температура днем и ночью составит +4, -1 градус.