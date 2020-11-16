В среду в Карелии потеплеет до +7

О погоде на 18 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 18 ноября, будет облачно. Ночью пройдут небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, днем переходящего в дождь. Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до +3, +5°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем на большей части осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый сильный.

Ночью похолодает до +3, -2°С, на юго-востоке до -5 °С, днем воздух прогреется до +2, +7°С.