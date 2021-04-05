Морозная ночь и теплый день ожидают жителей Карелии 7 апреля

О погоде на 7 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до 0, местами до -5°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.