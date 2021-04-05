Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
Инвалида избили в торговом центре Петрозаводска 10
Сегодня 14:00
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО) 11
Сегодня 12:34
"Ворота на Кижи закрылись": известные туркомпании Карелии просят власти Петрозаводска отменить запрет левого поворота к Водному вокзалу 9
Сегодня 09:24
Путин потребовал увеличить доходы россиян 21
05.04.2021 19:10
Инспекторы покарали одного из "мастеров парковки" в Петрозаводске 3
Сегодня 09:33
Путин потребовал ускорить развитие Карелии 20
Сегодня 11:11
Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо 1
05.04.2021 18:20

Морозная ночь и теплый день ожидают жителей Карелии 7 апреля

Новости. Погода
17:00, 06 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

О погоде на 7 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до 0, местами до -5°С, днем  воздух прогреется до +3, +8°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»