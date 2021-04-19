В среду в столице Карелии ожидается мокрый снег с дождем

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 21 апреля.

В Петрозаводске ночью будет облачно, без осадков. Днем также ожидается облачная погода, временами будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1,+1°С, днем потеплеет до +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии ночью вероятна переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах ночью местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -4 до +1°С, днем воздух прогреется до +7, +12°С.