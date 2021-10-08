В старинном селе Карелии появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Раздельным сбором бытовых отходов в селе занимаются местные активисты.

В старинном карельском селе Ведлозеро появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Напомним, сортировкой бытовых отходов в селе занимаются местные активисты при поддержке международного проекта «Карелия без мусора», который получил финансовую поддержку программы приграничного сотрудничества Европейского Союза и России.

Правда, складировать собранные отходы общественникам приходится в бывшем лимонадном цехе, откуда вторсырье вывозят в Петрозаводск. «Контейнеры, оказалось, небольшие, почти миниатюрные, всего по 120 литров. Поэтому необходимость склада накопления, функцию которого выполняет бывший лимонадный цех, остается», – написали активисты в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте подробнее в статье «Три мешка из-под картофеля и бывший лимонадный цех».