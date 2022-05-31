В стационарах Карелии врачи борются за жизнь 34 ковидных больных, находящихся в тяжелом состоянии

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

По информации со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, на 4 июня в республике зарегистрировано 136 тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17915 детей.

За прошедшие сутки выявлены 67 инфицированных (6 – дети), из них непривитых – 45 (67,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 215 пациентов, в состоянии средней тяжести – 180 человек, в тяжёлом – 34 (из них непривитых - 34).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 133529 человек, за последние сутки – 63.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1511 человек.