В пятницу движение по трассе «Кола» остановит «Хортица»

Федеральную трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой Ладожского моста, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В пятницу, 20 августа, на автодороге общего пользования «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также уточняет, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.