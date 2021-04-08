В субботу на Карелию обрушится сильный ветер

О погоде на 10 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 апреля вновь будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит 0, +2°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный. Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, -3°С, днем потеплеет до+4, +9°С.