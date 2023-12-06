В субботу на трассе в Карелии произошло ДТП с участием 4 машин

На место прибыли пожарные.
В 16.53 9 декабря 2023 на 267 км федеральной автодороги А-121 Сортавала произошло ДТП с участием 4 автомашин.
Об этом сообщили в паблике «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала».
На место для ликвидации последствий направили одно отделение с 38 ПСЧ и одно отделение с ОП 38 ПСЧ по охране п. Хелюля, рассказали в источнике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание