В субботу на трассе в Карелии произошло ДТП с участием 4 машин

На место прибыли пожарные.

В 16.53 9 декабря 2023 на 267 км федеральной автодороги А-121 Сортавала произошло ДТП с участием 4 автомашин.

Об этом сообщили в паблике «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала».

На место для ликвидации последствий направили одно отделение с 38 ПСЧ и одно отделение с ОП 38 ПСЧ по охране п. Хелюля, рассказали в источнике.