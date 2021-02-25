Теплая суббота ожидает жителей Карелии

О погоде 27 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии в субботу будет облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха не изменится, ночью -1, -3°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха +1, -4°С в течение суток, ночью в восточных районах местами опустится до -10°С.