Теплая суббота ожидает жителей Карелии

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фото: © Столица на Онего
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О погоде 27 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии в субботу будет облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха не изменится, ночью -1, -3°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха +1, -4°С в течение суток, ночью в восточных районах местами опустится до -10°С.

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