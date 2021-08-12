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В субботу в республике будет карельское лето

Новости. Погода
17:00, 13 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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О погоде на 14 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 14 августа, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +13°С, днем воздух прогреется до +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +9, +14°С, местами до +6, днем потеплеет до +18, +23°С.

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