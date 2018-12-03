В суд по делу Гаврилова снова вызвали скорую помощь

Георгий Жихарев, подсудимый по делу о вандализме по мотивам политической ненависти заявил о своем плохом самочувствии и попросил перенести процесс.

Об этом Жихарев заявил на очередном заседании по делу экс-депутата Алексея Гаврилова.

Гаврилова обвиняют в том, что он нанял двух молодых людей для нанесения оскорбительных надписей на стены петрозаводских зданий в канун очередных выборов в Петросовет.

По данным обвинения, Жихарев, на данный момент осужденный по другому делу – о нанесении телесных повреждений – был одним из двух подельников Гаврилова.

На заседании Жихарев сообщил, что у него температура и жар. Из-за этого он попросил перенести судебное заседание.

"Я плохо себя чувствую... Я чувствую жар", - заявил Жихарев. Он пожаловался, что в местах заключения ему дают только таблетки; суть заболевания он не знает.

"Со сломанной ногой человек может в заседании участвовать. С температурой тоже", - заявил адвокат Гаврилова Михаил Шогин, напомнив суду, что ранее его подзащитный был доставлен на процесс с травмированной ногой.

Судья Надежда Морозова объявила перерыв. За это время суд связался с исправительным учреждением и выяснил, что у содержащегося там Жихарева обнаружено респираторное заболевание.

В суд вызвали скорую помощь. Врачи должны осмотреть Жихарева.