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Новости. Общество
15:25, 18 Июля 2018
фото: presslife.ru

В Суоярви к столетию Карелии построят новый дом-интернат

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В 2020 году в Суоярви планируется построить новый дом-интернат на 450 мест, сообщает региональное министерство соцзащиты.

Здание собираются воздвигнуть на участке рядом с улицей 310-й Стрелковой дивизии.

"Большой участок и очень удобно расположен, - отметил первый замминистра соцзащиты Иван Скрыников. – Буквально в шаговой доступности поликлиника, лаборатория, больница – это своего рода гарантия оперативного реагирования на вопросы, связанные с состоянием здоровья будущих жильцов дома-интерната. С точки зрения эффективности использования выделенных средств на строительство дома-интерната, этот участок обладает большими достоинствами: рядом действующая котельная, есть возможность подключения к сетям водоотведения".

В ближайшее время районным властям предстоит заняться вопросами оформления земельного участка, работами по межеванию, присвоению кадастрового номера и другими подготовительными мероприятиями. Следующий этап – разработка проектной документации по созданному ранее техническому заданию. 

"Строительство нового дома-интерната на 450 мест планируется в 2020 году", - сообщили в ведомстве.

Всего в рамках федеральной программы развития Республики Карелия до 2020 года, приуроченной к 100-летию республики, запланировано строительство двух новых домов-интернатов для инвалидов, пожилых людей.

"Реальная необходимость развертывания больших строек продиктована тем, что ряд учреждений социальной защиты, предоставляющих стационарные услуги, расположен в старых зданиях, с несоответствующим классом пожарной опасности зданий и сооружений", - объяснили в Минсоцзащиты.

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