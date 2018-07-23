В Суоярвском районе отремонтируют две дороги

Компания "ТехРент" отремонтирует две автомобильные дороги, сообщает министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

"Подрядчик займется восстановлением верхних изношенных слоёв асфальта на двух автомобильных дорогах Суоярвского района. Выборочно участками общей площадью 7,5 тысячи кв. м. отремонтируют первые пять километров дороги "Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск" (в районе ул.Набережной, ул.Н.Идрисова, объездной дороги на птицесовхоз "Суоярвский" и Суоярвского шоссе", - говорится в сообщении.

Кроме того, выборочно участками общей площадью 700 кв.м. будут выполнены работы на 1 км дороги "Суоярви – Койриноя" (в районе ул.Тикиляйнена).