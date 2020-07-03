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В Томской области сгорел деревянный храм XIX века (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:48, 04 Июля 2020
фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
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Деревянная православная церковь XIX века в селе Зоркальцево Томской области в субботу практически полностью сгорела.

Сообщение о пожаре в бревенчатом сельском храме поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14.34 (10.34 мск). Информации о пострадавших не поступало, пишет издание "РИА Новости".

"На месте работают более десяти единиц техники и более 30 человек. Пожар локализован в 15.39 (11.39 мск). Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Идет проливка здания", – говорится в сообщении  ГУ МЧС по региону.
 
В главке отметили, что существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов, однако пожарные и местные жители не допустили этого.

Храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской расположен в 15 километрах от Томска. Был освящен 18 мая 1873 года. Судя по предоставленным ГУ МЧС фотографиям, здание практически полностью уничтожено огнем.

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