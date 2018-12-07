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Новости. Общество
12:05, 07 Декабря 2018

В торговом павильоне Петрозаводска обнаружили опасную мясную продукцию

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В Петрозаводске инспекторы во время проверки обнаружили мясную продукцию неизвестного происхождения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

В торговом зале в холодильниках хранились разрубленные свиные полутуши (шея, окорок и грудинка) общим весом 6,216 кг. В сопроводительной документации на этот товар не были указаны срок годности и условия хранения, а на товаре, кроме того, отсутствовала маркировка.

Также в павильоне продавалась продукция при комнатной температуре. По условиям хранения всех указанных товаров, температура должна быть не выше 6 градусов.

На всю продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Индивидуальному предпринимателю было выдано предписание снять с реализации вышеуказанные товары. За выявленные нарушения предприниматель получила штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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