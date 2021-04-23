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В трех регионах России за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусом

Новости. Общество
12:13, 24 Апреля 2021
фото: © REUTERS / Yves Herman
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За последние сутки в России выявлено 8 828 случаев COVID-19 в 82-х из 85 регионов, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в России зарегистрировано 4 753 789 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Выздоровели 4 380 468 ковидных пациентов, за последние сутки выписаны по выздоровлению 9 254 человека.

Общее число умерших в России от коронавируса на 24 апреля составило 107 900 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 399 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 127,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 336 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 апреля остаются 514 537 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 37 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45517 человек. Выздоровели – 43514. Умерли 453 пациента.

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