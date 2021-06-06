Фотовыставка «Петрозаводск — культурная столица» открылась на набережной города

На снимках открытой на Онежской набережной фотовыставки представлены основные вехи творческой жизни города, история известных коллективов и организаций, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Советской площади открылась фотовыставка «Петрозаводск — культурная столица».

Архивные кадры и снимки наших современников рассказывают об интересных событиях — фестивалях, праздниках, конкурсах, концертах, о важных вехах в истории развития культуры, известных организациях и коллективах города. В их числе — библиотеки, образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой кадров в области культуры и искусства, объединения увлеченных и талантливых горожан, профессиональные коллективы — театральные, музыкальные и танцевальные.

Фотовыставка подготовлена на основе материалов из фондов Национального архива и Национального музея Карелии с использованием снимков из открытых источников. Экспозиция будет доступна до 30 октября.