В Центре обслуживания потребителей АО «ПСК» введен режим дистанционного обслуживания

В целях профилактики распространения вирусных инфекций с 16 июня потребители должны отправлять документы только по почте и интернету.

Передача документов в АО «ПСК» центр обслуживания потребителей может осуществляться с использованием почтовой связи по указанным ниже адресам либо в электронном виде посредством использования личного кабинета на сайте АО «ПСК» и/или электронной почты mail@psk-karelia.ru.



Заявитель также может получить интересующую информацию на сайте АО «ПСК», а также по телефонам:



• Специалисты центра обслуживания потребителей: (с 8.00 до 17.00, пн-пт)



185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22, телефон: 8-800-200-11-48



• Специалисты электросетевых участков (с 8.30 до 16.12, пн-пт):



Сегежский ЭСУ



186420, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 6 «А», телефон: (814-31) 4 28-62



Кемский ЭСУ



186615, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 1, а/я 78, телефон: (814-58) 5 45 88



Лоухский ЭСУ



186660, п. Лоухи, ул. Кемская, д. 22, телефон: 9218004624



Кондопожский ЭСУ



186220, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 3, телефон: (814-51) 7 93 10

Олонецкий ЭСУ



186000, г. Олонец, ул. Школьная, д. 33, телефон: (814-36) 4 11 9



Медвежьегорский ЭСУ



186352, г. Медвежьегорск, ул. Кольцевая, д. 35 «А», телефон: (814-34) 5 78 58



Сортавальский ЭСУ



186790, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1, телефон: (814-30) 4 56 31



Сортавальский ЭСУ (г. Лахденпохья)



186730, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5 «А», телефон: (814-50) 2 22 62



Питкярантский ЭСУ



186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 32, телефон: (814-33) 4 26 47



Костомукшский ЭСУ



186930, г. Костомукша, Ледмозерское ш., д. 22, телефон:(814-59) 5 19 11



Муезерский ЭСУ



186960, п. Муезерский, ул. Антикайнена, д. 21, телефон: (814-55) 3 37 78



Калевальский ЭСУ



186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 55 "г", телефон: (814-54) 4-17-45