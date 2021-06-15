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В Центре обслуживания потребителей АО «ПСК» введен режим дистанционного обслуживания

Новости. Общество
11:12, 16 Июня 2021
фото: © АО «ПСК»

В целях профилактики распространения вирусных инфекций с 16 июня потребители должны отправлять документы только по почте и интернету.

Передача документов в АО «ПСК» центр обслуживания потребителей может осуществляться с использованием почтовой связи по указанным ниже адресам либо в электронном виде посредством использования личного кабинета на сайте АО «ПСК» и/или электронной почты mail@psk-karelia.ru.

Заявитель также может получить интересующую информацию на сайте АО «ПСК», а также по телефонам:

• Специалисты центра обслуживания потребителей: (с 8.00 до 17.00, пн-пт)

185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22, телефон: 8-800-200-11-48

• Специалисты электросетевых участков (с 8.30 до 16.12, пн-пт):

Сегежский ЭСУ

186420, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 6 «А», телефон: (814-31) 4 28-62

Кемский ЭСУ

186615, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 1, а/я 78, телефон: (814-58) 5 45 88

Лоухский ЭСУ

186660, п. Лоухи, ул. Кемская, д. 22, телефон: 9218004624

Кондопожский ЭСУ

186220, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 3, телефон: (814-51) 7 93 10

Олонецкий ЭСУ

186000, г. Олонец, ул. Школьная, д. 33, телефон: (814-36) 4 11 9

Медвежьегорский ЭСУ

186352, г. Медвежьегорск, ул. Кольцевая, д. 35 «А», телефон: (814-34) 5 78 58

Сортавальский ЭСУ

186790, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1, телефон: (814-30) 4 56 31

Сортавальский ЭСУ (г. Лахденпохья)

186730, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5 «А», телефон: (814-50) 2 22 62

Питкярантский ЭСУ

186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 32, телефон: (814-33) 4 26 47

Костомукшский ЭСУ

186930, г. Костомукша, Ледмозерское ш., д. 22, телефон:(814-59) 5 19 11

Муезерский ЭСУ

186960, п. Муезерский, ул. Антикайнена, д. 21, телефон: (814-55) 3 37 78

Калевальский ЭСУ

186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 55 "г", телефон: (814-54) 4-17-45

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