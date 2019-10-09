В центре Петрозаводска будет затруднено движение из-за ремонта светофора

В связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Куйбышева, Правды и проспекта Карла Маркса могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов, сообщают в администрации города.

Светофор на площади Кирова будет отключен сегодня до 17.00. К этому времени специалисты планируют завершить работы по его обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Всего в этом году на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофоров. Все работы планируют завершить до 10 ноября.