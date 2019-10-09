В центре Петрозаводска будет затруднено движение из-за ремонта светофора

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В связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Куйбышева, Правды и проспекта Карла Маркса могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов, сообщают в администрации города.
Светофор на площади Кирова будет отключен сегодня до 17.00. К этому времени специалисты планируют завершить работы по его обслуживанию.
Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.
Всего в этом году на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофоров. Все работы планируют завершить до 10 ноября.
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