В центре Петрозаводска изменится схема движения

Изменения затронут проспект Ленина, Набережный проспект и улицу Еремеева.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в центре города временно изменится схема движения транспорта. С 8.00 утра 7 февраля до 23.00 вечера 11 февраля запретят стоянку и остановку транспорта на участке Набережного проспекта от улицы Еремеева до проспекта Ленина.

С 20.00 вечера 9 февраля до 23.00 вечера 11 февраля будет запрещен проезд по улице Еремеева от улицы Куйбышева до Набережного проспекта, по Набережному проспекту от улицы Еремеева до проспекта Ленина и по проспекту Ленина от Набережного проспекта до Пушкинской улицы.

Как уточнили в администрации Петрозаводска, временные ограничения связаны с проведением международного зимнего фестиваля «Гиперборея — 2024».