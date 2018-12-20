В центре Петрозаводска изменится схема движения

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напоминаем, что до 10.00 22 декабря запрещена остановка всех видов транспортных средств по четной стороне улицы Красной на участке от улицы Энгельса до улицы Герцена.

Также сегодня с 20.00 до 10.00 22 декабря остановка будет запрещена на площади Ленина.

С 9.00 до 22.00 21 декабря запрещается остановка транспортных средств по четной стороне улицы Энгельса (от площади Ленина до проспекта Ленина).