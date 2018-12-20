В центре Петрозаводска изменится схема движения

Новости по теме
Загрузка...
Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Напоминаем, что до 10.00 22 декабря запрещена остановка всех видов транспортных средств по четной стороне улицы Красной на участке от улицы Энгельса до улицы Герцена.
Также сегодня с 20.00 до 10.00 22 декабря остановка будет запрещена на площади Ленина.
С 9.00 до 22.00 21 декабря запрещается остановка транспортных средств по четной стороне улицы Энгельса (от площади Ленина до проспекта Ленина).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
13.12.2018, 17:19
14.12.2018, 14:37
16.12.2018, 11:37
19.12.2018, 12:48
15.12.2018, 10:46
Аналитика
Сегодня 12:45
Обществоведение
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей в первые классы школ Петрозаводска.
19.12.2018 15:52
19.12.2018 12:48
17.12.2018 10:45
14.12.2018 14:37
Чтиво
Сегодня 12:58
Личное мнение
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
Сегодня 11:32
14.12.2018 12:32
14.12.2018 09:46
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии