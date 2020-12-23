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Власти Петрозаводска пожаловались в полицию на свалку строительного мусора в центре города

Новости. Общество
16:40, 24 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация города направила заявление в полицию по факту захламления территории на улице Анохина, сообщили в мэрии города.

В ходе очередной проверки специалисты городской адмнистрации обнаружили стихийную свалку на улице Анохина. Возле контейнерной площадки валялись строительные отходы, что запрещено правилами благоустройства карельской столицы. На территории свалили мешки с остатками бетонных и гипсокартонных перекрытий, кирпич, доски и межкомнатные двери. Дополнительно специалисты обследовали двор многоквартирного дома № 26А по улице Анохина. На месте также выявили складирование строительных отходов и досок после проведения ремонтных работ.

В настоящее время мэрия направила обращение в полицию Петрозаводска для установления лиц, совершивших указанное административное правонарушение, и привлечения их к ответственности.

Ранее сообщалось, что устраивающих свалки в Карелии будут ловить с помощью фотоловушек.

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