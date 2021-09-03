В центре Петрозаводска на выходных появится новый светофор

Светофор начнет работать на перекрестке улиц Кирова и Еремеева, возле Городской детской больницы, проинформировали в администрации города.

Как сообщили в городской мэрии, в выходные дни, до 6 сентября, будет введен в эксплуатацию светофор на пересечении улиц Кирова и Еремеева.

Администрации Петрозаводска просит водителей и пешеходов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что строительство дороги привело к огромным пробкам на выезде из Петрозаводска.