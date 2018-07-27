В центре Петрозаводска обокрали хостел, появились фото подозреваемого

В одном из хостелов в центре Петрозаводска похищены ноутбук и деньги, МВД Карелии обнародовало фото подозреваемого.

"Полицейские разыскивают подозреваемого в краже, совершенной в одном из хостелов в центре Петрозаводска, - сообщает МВД Карелии. - Были похищены ноутбук и денежные средства. Общий ущерб составил около 50 000 рублей".



фото: МВД Карелии

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просят позвонить по телефонам: 89681805585, 89004550102, 89114003448.



фото: МВД Карелии

"Конфиденциальность гарантируется", - пообещали в министерстве.