В центре Петрозаводска обокрали хостел, появились фото подозреваемого

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В одном из хостелов в центре Петрозаводска похищены ноутбук и деньги, МВД Карелии обнародовало фото подозреваемого.
"Полицейские разыскивают подозреваемого в краже, совершенной в одном из хостелов в центре Петрозаводска, - сообщает МВД Карелии. - Были похищены ноутбук и денежные средства. Общий ущерб составил около 50 000 рублей".
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просят позвонить по телефонам: 89681805585, 89004550102, 89114003448.
"Конфиденциальность гарантируется", - пообещали в министерстве.
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