В центре Петрозаводска перекроют движение

В выходные вдоль Онежского озера пробегут участники Петрозаводского марафона.

Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением Петрозаводского марафона 3 июня с 9 до 16 часов будет частично запрещено автомобильное движение по площади Кирова, по улице Луначарского от набережной Гюллинга до площади Кирова, по улице Федосовой от моста через реку Неглинка до Озерного переулка, а также по набережной Варкауса от улицы Ленинградской до улицы Мелентьевой (по направлению от центра города).

Кроме того, в воскресенье временно изменит маршрут автобус №8. С 9 до 16 часов он будет ходить по Октябрьскому проспекту, а не по набережной Варкауса. Автомобилистам и пассажирам стоит учитывать это при планировании поездок.

Петрозаводский марафон, организатором которого выступает клуб "Бегать модно", объединит почти 400 участников из шести стран и более 50 городов России и зарубежья. Маршрут марафона проложен по центральным улицам города, набережным и паркам. Маршрут согласован с органами ГИБДД и МВД.

На соревнованиях всем участникам будут помогать студенты Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ - больше 40 человек, команда школы первой помощи "Подорожник", а также представители других учебных заведений и организаций.

Бегунов, кроме марафона и других забегов, будет ждать и обширная культурная программа. В месте старта на площади Кирова будут установлены карельская баня-бочка и сувенирная лавка.

Начало Петрозаводского марафона - 3 июня в 9.00. А 2 июня на площади Кирова пройдут детские забеги.

Все подробности можно узнать в официальном сообществе: https://vk.com/ptzmarathon.