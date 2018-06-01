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Новости. Общество
09:56, 01 Июня 2018

В центре Петрозаводска перекроют движение

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В выходные вдоль Онежского озера пробегут участники Петрозаводского марафона. 

Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением Петрозаводского марафона 3 июня с 9 до 16 часов будет частично запрещено автомобильное движение по площади Кирова, по улице Луначарского от набережной Гюллинга до площади Кирова, по улице Федосовой от моста через реку Неглинка до Озерного переулка, а также по набережной Варкауса от улицы Ленинградской до улицы Мелентьевой (по направлению от центра города). 

Кроме того, в воскресенье временно изменит маршрут автобус №8. С 9 до 16 часов он будет ходить по Октябрьскому проспекту, а не по набережной Варкауса.  Автомобилистам и пассажирам стоит учитывать это при планировании поездок. 

Петрозаводский марафон, организатором которого выступает клуб "Бегать модно", объединит почти 400 участников из шести стран и более 50 городов России и зарубежья. Маршрут марафона проложен по центральным улицам города, набережным и паркам. Маршрут согласован с органами ГИБДД и МВД. 

На соревнованиях всем участникам будут помогать студенты Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ - больше 40 человек, команда школы первой помощи "Подорожник", а также представители других учебных заведений и организаций. 

Бегунов, кроме марафона и других забегов, будет ждать и обширная культурная программа. В месте старта на площади Кирова будут установлены карельская баня-бочка и сувенирная лавка. 

Начало Петрозаводского марафона - 3 июня в 9.00. А 2 июня на площади Кирова пройдут детские забеги. 

Все подробности можно узнать в официальном сообществе: https://vk.com/ptzmarathon.

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