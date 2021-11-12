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В центре Петрозаводска по просьбам горожан проложили лыжню

Новости. Общество
13:31, 21 Декабря 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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В парке Победы на набережной появилась лыжня, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«О необходимости создания условий для зимних занятий спортом в парке Победы на прошлой неделе высказались горожане на открытой городской планерке», — сказал Любарский.

По словам градоначальника, в минувший понедельник, 20 декабря, Центр организации спортивных мероприятий начал укатывать лыжную трассу, проведена базовая подготовка круга длиной 1160 метров. В скором будущем дистанция будет увеличена.

Владимир Любарский поблагодарил общественников за подготовку лыжни и пригласил любителей лыжных прогулок на набережную.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-12-21 14:24:30
Не надолго. Ща с орки с блоховозам быстренько её обработают! :)
Os
2021-12-21 14:04:00
Довели бы до Древлянки и Кукковки, народ бы на работу ходил бы.
Ванёк
2021-12-21 13:48:31
Шли бы лучше на лыжах кататься , а не злобные комменты строчить . Что за люди ?
Tеатральный критик
2021-12-21 13:41:38
Нытики все равно будут ныть
Leopol'd
2021-12-21 14:18:26
Tеатральный критик, а чего ты то разнылся? Один и плачешься.
Возьми лыжи, обкатай трассу, напишешь.
Саныч
2021-12-21 13:48:08
Tеатральный критик, так не ной.
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