В центре Петрозаводска по просьбам горожан проложили лыжню

В парке Победы на набережной появилась лыжня, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«О необходимости создания условий для зимних занятий спортом в парке Победы на прошлой неделе высказались горожане на открытой городской планерке», — сказал Любарский.

По словам градоначальника, в минувший понедельник, 20 декабря, Центр организации спортивных мероприятий начал укатывать лыжную трассу, проведена базовая подготовка круга длиной 1160 метров. В скором будущем дистанция будет увеличена.

Владимир Любарский поблагодарил общественников за подготовку лыжни и пригласил любителей лыжных прогулок на набережную.