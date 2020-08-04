890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии отметят День физкультурника 4
04.08.2020 17:20
Электричество появилось в старинной вепсской деревне в Карелии 1
04.08.2020 18:00
Владелец вымышленной "ласточки" вынудил жителя Карелии отправиться в "путешествие"
04.08.2020 16:22
Жителя Карелии, устроившего дебош в магазине, заковали в наручники
04.08.2020 17:40
Глава Пряжинского района ушла с поста 12
04.08.2020 12:25
В Карелии семилетнюю девочку госпитализировали после жесткого столкновения автомобилей
04.08.2020 16:08

В центре Петрозаводска погибли клены, которые повредили при благоустройстве газонов

Новости. Общество
11:43, 05 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

На проспекте Карла Маркса меняют не прижившиеся клёны, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии, сейчас подрядчик заменяет восемь не прижившихся клёнов на проспекте Карла Маркса.

Ранее горожанин сообщал в "столицу на Онего", что на проспекте Карла Маркса около здания МВД Карелии рабочие во время снятия грунта повредили корни молодых деревьев. 

На вопрос горожанина, "что вы делаете?", молодые ребята ответили: "меняем газон".

Работникам нужно было обкопать клены на расстоянии 30 см, но они этого не сделали. Более того, сняли такой слой земли, что все корни оказались снаружи.

"Клены были высажены там два года назад. В этом году они "набрались сил", подросли. Но теперь не известно, что с ними будет после такой халатности", – рассказал обеспокоенный петрозаводчанин.

Напомним, подрядчик при выкапывании поребриков переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска, которые украшали город более 60 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
off
2020-08-05 12:08:26
Надо петицию составить и в агрекалче подписать. Лучше в стихах.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:36
Капитал
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 2
Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»