В центре Петрозаводска погибли клены, которые повредили при благоустройстве газонов

На проспекте Карла Маркса меняют не прижившиеся клёны, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии, сейчас подрядчик заменяет восемь не прижившихся клёнов на проспекте Карла Маркса.

Ранее горожанин сообщал в "столицу на Онего", что на проспекте Карла Маркса около здания МВД Карелии рабочие во время снятия грунта повредили корни молодых деревьев.

На вопрос горожанина, "что вы делаете?", молодые ребята ответили: "меняем газон".

Работникам нужно было обкопать клены на расстоянии 30 см, но они этого не сделали. Более того, сняли такой слой земли, что все корни оказались снаружи.

"Клены были высажены там два года назад. В этом году они "набрались сил", подросли. Но теперь не известно, что с ними будет после такой халатности", – рассказал обеспокоенный петрозаводчанин.

Напомним, подрядчик при выкапывании поребриков переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска, которые украшали город более 60 лет.