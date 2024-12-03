В центре Петрозаводска появилась новая камера для защиты пешеходов

Для безопасности пешеходов в центре Петрозаводска установили новую камеру.
В районе гостиницы «Северная» в центре Петрозаводска установлена камера, которая автоматически фиксирует автомобилистов, не уступающих дорогу пешеходам на пешеходном переходе. Как сообщили в паблике «Мой Петрозаводск», первые штрафы в размере 1500 рублей уже начали приходить нарушителям.
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