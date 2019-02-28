В центре Петрозаводска появится "Блинный дворик"

На площади Кирова в Петрозаводске в рамках народного гуляния "Широкая Масленица" появится "Блинном дворике", сообщили в городском доме культуры.

В Петрозаводске 10 марта в 12.00 на площади Кирова пройду гуляния "Широкая масленица".

Организаторы праздника – Городской дом культуры приглашает поваров-любителей и профессионалов сразиться в кулинарном поединке.

"Примите участие в гастрономическом конкурсе "Ай да блин!", который пройдет 10 марта на пл. Кирова в рамках народного гуляния "Широкая Масленица" с 12.30 до 14.00 в импровизированном "Блинном дворике" - это специально оборудованное место с костровищем и приспособлением для размещения сковороды", - сообщают организаторы.

Для тех, кто желает сразиться в кулинарном поединке, все подробности здесь.