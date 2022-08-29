В центре Петрозаводска вода размыла насыпь так, что обнажился подземный кабель (ФОТО)

На Лососинской набережной дожди размыли насыпь возле опоры освещения.
Фото опасного последствия дождей в столице Карелии появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». На фотографии видно подземный кабель, показавшийся на поверхности в результате водной эррозии.
«Лососинская набережная. Дождями размыло насыпь, уже кабель видно», — уточнили местоположение объекта авторы фото.
Ранее житель карельской столицы пожаловался на то, что оперативные службы не убирают висящее на проводах дерево.
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