В центре Петрозаводска загорелся троллейбус (ФОТО)

Возле популярного торгового центра задымился троллейбус — пассажиры были эвакуированы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото троллейбуса, который, по словам очевидцев, загорелся в самом центре Петрозаводска, возле ТРЦ «Макси».

«Горит троллейбус у Макси — всех выгнали», — прокомментировал фото его автор.

В комментариях свидетели уточнили, что у троллейбуса задымилось колесо.