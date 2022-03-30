В центре Петрозаводска загорелся троллейбус (ФОТО)

Возле популярного торгового центра задымился троллейбус — пассажиры были эвакуированы.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото троллейбуса, который, по словам очевидцев, загорелся в самом центре Петрозаводска, возле ТРЦ «Макси».
«Горит троллейбус у Макси — всех выгнали», — прокомментировал фото его автор.
В комментариях свидетели уточнили, что у троллейбуса задымилось колесо.
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