18:40, 25 Июня 2019
В центре Суоярви установили детскую площадку, на которую собирали деньги всем миром
Новости по теме
Загрузка...
На улице Ленина в Суоярви установили площадку за 600 тысяч рублей.
Как сообщает "Суоярвский вестник", сегодня в Суоярви во дворе дома № 33 по улице Ленина открыли современную комплексную детскую площадку. Ее стоимость – 600 тысяч рублей, из которых 427 тысяч рублей – средства республиканского бюджета, 155 тысяч рублей – местного и 18 тысяч рублей – вклад жителей в общее дело.
"Это оказалось возможным в рамках реализации программы "Комфортная городская среда", - поделились с нами представители инициативной группы, - если дети будут бережно к ней относиться, то она прослужит долго".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
18.06.2019, 12:46
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
20.06.2019, 16:22
19.06.2019, 15:15
Аналитика
24.06.2019 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии