В центре Суоярви установили детскую площадку, на которую собирали деньги всем миром

На улице Ленина в Суоярви установили площадку за 600 тысяч рублей.

Как сообщает "Суоярвский вестник", сегодня в Суоярви во дворе дома № 33 по улице Ленина открыли современную комплексную детскую площадку. Ее стоимость – 600 тысяч рублей, из которых 427 тысяч рублей – средства республиканского бюджета, 155 тысяч рублей – местного и 18 тысяч рублей – вклад жителей в общее дело.

"Это оказалось возможным в рамках реализации программы "Комфортная городская среда", - поделились с нами представители инициативной группы, - если дети будут бережно к ней относиться, то она прослужит долго".