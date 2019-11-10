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Новости. Криминал
13:30, 10 Ноября 2019
фото: Артем КИЛЬКИН/"Комсомольская правда"

В убийстве студентки, которую расчленил преподаватель, будет разбираться мать девушки - полковник МВД

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Мама погибшей от рук преподавателя студентки СПбГУ работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург.

Убитая 24-летняя возлюбленная преподавателя СПбГУ Анастасия Е. оказалась дочерью сотрудницы полиции, пишет "Комсомольская правда".

После кровавой расправы мать девушки полковник МВД Галина Е. решила сама приехать в Санкт-Петербург.

Убийство произошло в квартире кавалера Ордена почетного легиона Олега Соколова. Педагог поссорился со своей возлюбленной, предварительно, из-за ее ревности к дочерям историка. После этого учитель вспылил и расправился со своей возлюбленной. Пытаясь скрыть следы преступления, он и попался.

Накануне преподавателя СПбГУ выловили из реки Мойка. Олег Соколов плавал вместе со своим рюкзаком, в котором лежали отрезанные руки девушки. Историк пытался утопить части тела и сам упал в реку. После этого полицейские нагрянули к Соколову домой, где и нашли расчлененный труп девушки.

Предварительно, после расправы преподаватель хотел покончить с собой. Олег Валерьевич считается одним из основоположников исторической реконструкции в России. Историк сам часто принимал участие в создании исторических образов. Он был влюблен в образ Наполеона.

Теперь же Олег Соколов, который просил своих коллег называть себя сир, дает показания сотрудникам полиции.

Галина Ещенко - начальник отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по Калининскому району Краснодарского края. Раньше Галина Е. работала в школе, была учителем начальных классов, затем психологом и заместителем директора по научно-методической работе. В МВД она пришла в 2005 году.

"За период службы зарекомендовала себя положительно в таких должностях как: инспектор паспартно-визового отделения, психолог отделения кадров, инспектор отделения по работе с личным составом, начальник отделения по делам несовершеннолетних. Ответственна, инициативна, дипломатична при разрешении служебных вопросах, настойчива в решении поставленных задач", - передает "МК" слова полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 9 ноября задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками.

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Комментарии

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кир
2019-11-10 13:47:42
Правильно мать приехала. Там ещё тот рассадник и гадюшник. Диберасты вовлечены. Будут оправдывать и защищать.
Гость
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