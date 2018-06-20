В убийстве таксиста в Петрозаводске обвиняется экс-сотрудник МВД Карелии

Одним из обвиняемых по делу таксиста в Петрозаводске оказался бывший сотрудник МВД Карелии.

Об этом в Петрозаводском городском суде сообщил представитель карельского управления следственного комитета во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения для Дениса А. Первоначально он был задержан по подозрению в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

"После его задержания появилась информация о причастности второго лица. Также 17 числа был задержан по этому же уголовному делу в качестве подозреваемого Виталий С. Он задерживался уже по п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" – "Столица на Онего"). Были переквалифицированы действия (подозреваемых). Было издано соответствующее постановление", - сказал следователь.

Следователь добавил, что к ходатайству о мере пресечения добавлен протокол допроса свидетельницы, который подтверждает причастность Дениса А. к совершению преступления.

"Данный свидетель пояснила, что она осуществляла беседу и осуществляла аудиозапись разговора со вторым соучастником данного преступления, а именно В.С. В ходе данной аудиозаписи С. ей пояснил, что, действительно, удары ножом наносил С. Но он это делал по указанию Д.А. И орудие преступления, нож, приискал и предоставил ему именно Д.А. Что также объективными данным подтверждается", - добавил сотрудник следственного комитета.

Помимо прочих документов, следователь приобщил к материалам ходатайства копию трудовой книжки Дениса А., из которой следует, что он ранее являлся сотрудником МВД по Республике Карелия.

Напомним, во вторник судья Дмитрий Хромых продлил на 72 часа срок задержания для Виталия С., так как следователям понадобилось предоставить дополнительные доказательства по уголовному делу.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны обратился тяжело раненный таксист Алексей В. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись. Таксист смог доползти до проходной лесопилки. Сторож вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Оба подозреваемых были задержаны в течение суток.