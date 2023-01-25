В УФАС Карелии наказали фирму, сорвавшую поставки медоборудования перинатальному центру

Антимонопольная служба Карелии включила частную фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

В региональное управление ФАС России обратились сотрудники республиканского перинатального центра. Медики просили включить частную фирму в реестр недобросовестных поставщиков.



Антимонопольщики выяснили, что между перинатальным центром и ООО «Рента» действовали два контракта на поставку ультразвуковых датчиков.



Частники условия контрактов не выполнили, сорвав сроки поставок. Уважительных причин у ООО «Рента» не нашлось, поэтому в карельском УФАС решили включить это общество в реестр недобросовестных поставщиков.



Антимонопольщики также выяснили, что для этой фирмы это уже 25 подобное решение. В пресс-службе УФАС Карелии отметили, что компании, включенные в указанный реестр не могут участвовать во всех государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.