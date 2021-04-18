В уголовном деле председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о командировках появилась потерпевшая сторона

Администрация Петрозаводска признана потерпевшей стороной в уголовном деле по обвинению председателя Петросовета Геннадия Боднарчука в злоупотреблении должностными полномочиями.

Информация об этом была озвучена в ходе заседания в Петрозаводском городском суде при рассмотрении ходатайства следствия о продлении Геннадию Боднарчуку срока содержания под стражей.

Как пояснил адвокат председателя Петросовета Михаил Ямчитский, речь идет об обвинении в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам защитника, администрация Петрозаводска признана потерпевшей стороной в «деле о командировках».

Напомним, 25 марта арестованному председателю Петросовета Боднарчуку было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений. Один из эпизодов связан с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.1 УК РФ).

Отметим, что еще в одном случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Петрозаводский городской суд продлил арест Геннадия Боднарчука до 16 июня. В общей сложности он провел в СИЗО уже 9 месяцев.

В ходе рассмотрения ходатайства в судебном заседании прозвучала информация о том, что предварительное следствие по делу Геннадия Боднарчука завершено, - доказательства собраны, свидетели допрошены. Председателю Петросовета предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях, и в настоящее время обвиняемый вместе с защитниками знакомится с материалами уголовного дела.