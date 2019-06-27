В управление по туризму Карелии не могут найти заместителя начальника

На вакантную должность никого не выбрали, сообщили в управлении по туризму Карелии.

В управлении по туризму Карелии 25 июня состоялся конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления.

Победитель конкурса не выявлен.

Рекомендованы к включению в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы "высшей" группы: Инна Денисова, Татьяна Леонидова и Олег Натыкан.