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Новости. Общество
18:40, 21 Марта 2019
фото: pixabay

Стало известно, кто из женщин в Карелии может выйти на пенсию в 50 лет

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С начала 2019 года в нашей республике 107 женщин вышли на пенсию по достижении 50 лет, сообщили в управлении Пенсионного фонда Карелии.

Изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 1 января 2019 года, не касаются статьи, определяющей условия выхода на пенсию для женщин с двумя и более детьми, отработавших "северный" стаж. Такие женщины могут, как и раньше, выходить на пенсию в 50 лет.

Обязательным условием при этом является наличие страхового стажа не менее 20 лет, а также северного стажа не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом перевод стажа работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в Крайний Север не предусмотрен.

То есть если, например, женщина отработала в районе Крайнего Севера 10 лет и в местности, приравненной к Крайнему Северу, 10 лет, то даже при наличии 2 детей она не получает права на льготный выход на пенсию в 50 лет, а сможет стать пенсионером на общих основаниях для северян.

Кроме того, важно знать, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, начиная с октября 1992 года, не включается в "северный" стаж.

В случае, если у женщины нет необходимого "северного" стажа, то право на пенсию в 50 лет ей дают пятеро детей. Напомним, что изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрен досрочный выход на пенсию для многодетных матерей с 5 детьми – в 50 лет, с 4 детьми – в 56 лет, с 3 детьми – в 57 лет (при наличии 15 лет страхового стажа).

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